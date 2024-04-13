Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, gıdaları saklarken uyulacak kuralları anlattı. Barış, patates, sarımsak ve soğanın buzdolabında saklanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kök sebzeler oda sıcaklığında 10 dereceden daha soğuk olmamak koşuluyla saklanmalıdır ve sadece kullanılacakları zaman yıkanmalıdır yoksa hızlı çürüyebilirler" dedi
Besinleri saklamak, uygun koşullarda korumak, buzdolabında saklarken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, yazın buzdolabının iç sıcaklığının sıfır derece ile eksi 4 derece arasında olması gerektiğini belirterek, “Derin dondurucunun ise -18 derece ile -23 derece arasında olmasında fayda var.
Çünkü besinlerde bakterilerin üremesi 10 derecenin altında yavaşlıyor, 4 derecede ise duruyor. Patates, sarımsak ve soğanın buzdolabında saklanmaması gerekiyor. Kök sebzeler oda sıcaklığında 10 dereceden daha soğuk olmamak koşuluyla saklanmalıdır ve sadece kullanılacakları zaman yıkanmalıdır yoksa hızlı çürüyebilirler. Oda sıcaklığında saklarken de, hava geçiren delikli kaplarda, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutulmasında fayda var” dedi.
SEBZE VE MEYVE POŞETİNE DELİKLER AÇIN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, "Sebze ve meyveleri poşetlerin içinde buzdolabına koyarken birkaç delik açılması ve böylece nemlenmelerinin engellenmiş olması gerekirken, buzdolabında bazı meyve ve sebzelerin birbirlerine değememeleri için raflarının ayrı olması gerekiyor. Çünkü bazı meyveler yanındaki sebzelerin daha çabuk bozulmasına neden oluyor. Çabuk bozulmaya yatkın olan meyve, sebze, yumurta, peynir, et gibi ürünler tüketileceği kadar alınıp hızlıca tüketilmelidir. Aksi takdirde saklama koşulları besinlerin bozulmaması için yeterli olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
YUMURTAYI YIKAMAYIN
Yumurtayı dolaba yıkamadan koymak gerektiğini söyleyen Barış, sözlerine şöyle devam etti: "Yumurtanın dışında koruyucu bir tabaka var. Bu tabaka yıkandığında kayboluyor. Yumurtadaki gözenekler daha da açık hale geliyor ve bakteriler o gözeneklerden yumurtanın içine girebiliyor. Yumurta, kendi kartonu içinde buzdolabında 5 haftaya kadar saklanabilir."
ETLER İÇİN AYRI BIÇAK VE KESME TAHTASI OLMALI
Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, "Eğer et, tavuk, balık pişirecekseniz bu ürünlerin her biri için kullandığınız bıçak ve özellikle kesme tahtasının diğer gıda ürünleri için kullanılmaması gerekiyor. Çiğ ve pişmiş ürünler için kullanılan kapların da ayrı olmasında fayda var. Et, balık ve tavuk ürünleri için tahta malzeme yerine düz, plastik, porselen yüzeyli kesme materyalleri kullanılmasının, kullanıldıktan sonra da mutlaka sıcak suyla temizlenmesi önem taşıyor" dedi.
PEYNİRİ NEMLENİNCE SİLİ KURU KAĞIT HAVLUDA SAKLAYIN
Barış, şöyle devam etti: "Buzdolabının nefes alan küçük bir yerinde bir ya da iki buruşuk temiz, kuru ve hafif kağıt havlu üzerinde ya da ağzı kapalı bir kapta peyniri saklayabilirsiniz. Peynir küfleri yeni şekillendiğinde yağı değil peyniri tükettiği için peynir firesi şekillenir. Bu durumda peynirin yüzeyini temiz bir bez ve kağıt havlu ile hafifçe silin. Ilık suda duruladıktan sonra taze zeytinyağı veya dükkandan alınan yağlarla ovarak bir ya da iki kat kağıt havlu üzerine koyun onu da plastik veya cam bir kabın içerisine yerleştirin. Taze peynirleri kendi orijinal kaplarında, soğukta muhafaza edin ve hızlı bir şekilde tüketin. Diğer peynirlerin paketlerini açın, çünkü plastik ambalajlar peynirin bozulmasına neden oluyor. Sararma ve ekşime durumlarında peyniri tüketmeyin."
SEBZEYİ DE MEYVEYİ DE SİRKELİ SUDA BEKLETİN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, "Meyve ve sebzelere yapışan parazitler yıkama ile temizlenemezler. Bir leğene meyve veya sebzeleri koyduktan sonra su doldurarak içerisine bir yemek kaşığı sirke veya limon suyu katılır. 5 dakika bekletilir. İyice yıkandıktan sonra meyve veya sebzelere yapışan parazitler kendini limonlu veya sirkeli su ile bırakır. Tekrar bol suyla yıkanan meyve veya sebzeler parazitlerden arınmış olur. Ispanak, marul gibi sebzeleri, köklerindeki çamur, toz ve toprakları gidecek şekilde temizlendikten sonra buzdolabında 2-4 gün saklanabilir. Diğer taze meyve ve sebzeler ise çamurluysa yıkadıktan sonra, çamurlu değilse yıkanmadan saklanmalıdır" dedi.
HAZIR MAYONEZ BİR YIL, EVDE YAPILAN 1-2 GÜN DAYANIR
Evde yapılan mayonezin 1-2 gün içerisinde tüketilmesi gerektiğini kaydeden Barış, "Mayonez, yumurta, limon, tuz, ayçiçek yağı içeren soğuk bir sostur. Buzdolabında saklanmalıdır. Hazır mayonezlerin raf ömrü daha uzun olduğundan buzdolabında bir seneye kadar dayanabiliyor" dedi.
DIŞARIDA YİYECEKSENİZ IZGARA VE HAŞLAMA TERCİH EDİN
Soslu etlerin, besinin bayat olduğunu göstermediğini söyleyen Barış, sözlerine şöyle devam etti: "Dışarıda bir öğün seçerken ızgara, haşlama veya fırında pişirilen her türlü et, tavuk, balığı tercih edebilirsiniz. Özellikle salata öğününü dışarıda tercih edilecekse daha önceden bilip, güvendiğimiz bir yerden tercih etmeniz en doğrusu olacaktır."
ET ÇÖZÜLDÜYSE PİŞİRİN VE BİR DAHA DONDURMAYIN
Çiğ et çözüldüğü zaman pişirilmeye kadar buzdolabında 3 veya 5 güne kadar daha saklanabilir. Mikrodalgada veya soğuk suda çözdürülmüş etler +4 derecenin üzerinde tutulduğu için tekrar dondurulmamalıdır. Dondurulmuş etleri çözdürmeden doğrudan fırında veya ızgarada pişirebilirsiniz.