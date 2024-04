Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!

ETLER İÇİN AYRI BIÇAK VE KESME TAHTASI OLMALI



Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, "Eğer et, tavuk, balık pişirecekseniz bu ürünlerin her biri için kullandığınız bıçak ve özellikle kesme tahtasının diğer gıda ürünleri için kullanılmaması gerekiyor. Çiğ ve pişmiş ürünler için kullanılan kapların da ayrı olmasında fayda var. Et, balık ve tavuk ürünleri için tahta malzeme yerine düz, plastik, porselen yüzeyli kesme materyalleri kullanılmasının, kullanıldıktan sonra da mutlaka sıcak suyla temizlenmesi önem taşıyor" dedi.