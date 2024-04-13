Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken, trafiğin zaman zaman akıcı yoğun seyrettiği noktalar...
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.
HASARLI TRAFİK KAZALARI YOĞUNLUK YARATIYOR
AA'da yer alan habere göre Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor. Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.
DÜZCE GİŞELERDE YOĞUNLUK ARTTI
Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.
SAKARYA VE KOCAELİ'NDE TRAFİK AKICI
Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor. Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.
KARABÜK ESKİPAZAR'DA YOĞUNLUK VAR
Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.