Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.

HASARLI TRAFİK KAZALARI YOĞUNLUK YARATIYOR AA'da yer alan habere göre Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor. Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

DÜZCE GİŞELERDE YOĞUNLUK ARTTI Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor. REKLAM

SAKARYA VE KOCAELİ'NDE TRAFİK AKICI Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor. Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.