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        Haberler Dünya ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü

        ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü

        İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısının ardından dünya bu iki bölgede yaşananları dikkatle takip ediyor. İsrail'in İran'a yanıt verip vermeyeceği merak edilirken, ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:31
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        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
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        ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a karşı yapmayı planladığı 2 misilleme saldırısını iptal ettiği öne sürüldü.

        Amerikan ABC News'e konuşan adı açıklanmayan 3 İsrailli kaynağa göre, İsrail yönetimi, bu hafta 2 gece İran'a karşı misilleme saldırısı planını iptal etti.

        İran’ın yüzlerce kamikaze insanız hava aracı, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıya İsrail’in nasıl ve ne zaman yanıt vereceği bilinmezliğini korurken, söz konusu İsrailli kaynaklar, savaş kabinesinin önünde misillemenin nereye yapılacağına yönelik çok sayıda seçenek olduğunu belirtti.

        İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin muhtemel misillemeyi İran’ın bölgedeki vekil güçlerini hedef almaktan siber saldırı düzenlemeye kadar pek çok seçeneği tartıştığını öne sürdü.

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        İSRAİL SALDIRISININ HAMURSUZ BAYRAMI SONRASINA KADAR OLASI OLMADIĞI BELİRTİLDİ

        ABC News'e konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkili ise İsrail’in İran’a karşı saldırısının 22-30 Nisan'da kutlanan Hamursuz Bayramı sonrasına kadar olası olmadığını ancak durumun her an değişebileceğini belirtti.

        Yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve yönetiminin hala daha yüksek alarm durumunda olduğunu, yönetim kademesinden bazı yetkililerin güvenli noktalarda ve yer altı tesislerinde korunduğunu iddia etti.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

        İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

        İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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