Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu

Eskiden şelaleden suyun çok şiddetli aktığına işaret eden Kaleli, şunları kaydetti:

"Eskiden olsa karın erimesine bağlı olarak su seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle şu anda burada duramazdık. Suyun çıkardığı gürültüden buralarda duramazdık. Geceleri şelalenin, suyun gürültüsünden uyuyamazdık. Sel gelirdi, kenardaki evlere taşardı. Küresel ısınmadan mıdır, mevsimler mi değişti nedendir bilmiyoruz. O günleri, karı özlüyoruz ama artık yok."