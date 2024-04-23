Kent mutfağının çok bakir olduğunu kaydeden Kesici, "Henüz çok tanınmış değil, söylendiğinde pek anlam ifade etmeyebilir ama Kırklareli mutfağına özgün lezzetler buraya gelenlerin şaşırdıkları bir olgudur. Çünkü etin, sütün ve geleneksel yöntemlerle üretilen sebze ve meyvelerin tazeliği yemekleri çok lezzetli kılmakta" ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nin öne çıkan turizm çeşitliliklerinden bazıları şöyle: