Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi. O anlar hastanenin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Giriş: 23.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:03
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
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Geçtiğimiz günlerde ilçede gerçekleştirilen operasyonda bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.
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Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden koştuğu eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.