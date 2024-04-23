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        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı

        Bursa'da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan kişiyi berberi kurtardı. Müşterisini kurtardıktan sonra traşa kaldığı yerden devam eden berberin görüntüleri güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:49
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        Osmangazi'nin Çırpan Mahallesi’nde bir kişi, traş olmak için mahalledeki berbere gitti.

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        Sakal tıraşı sırasında bu kişi, dilinin boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak fenalaştı.

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        Müşterisinin nefesinin kesilerek fenelaştığını fark eden 50 yaşındaki berber Muhammet Bayraktar, elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkarmayı başardı.

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        Yaptığı müdahaleyle müşterinin nefes borusuna kaçan dilini çıkardığını anlatan Bayraktar, "Müşterimi tıraş ederken bir anda kendinden geçti. Morarmaya başladı. O anda bir şeyler olduğunu hissettim. Nefes alamadığını anlayınca ağzını açtım. Dili içeriye doğru kabarmıştı. Dilini çekince biraz rahatladı. O rahatlayınca biz de rahatladık. Hastaneye götürmeyi teklif ettik ama kabul etmedi. İyi olduğunu söyledi. Biraz korktuk. Görüntüleri sosyal medyadan görüp arayanlar var. Hayat kurtarmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

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        Müşterisinin kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine traşa devam ettiğini ifade eden Bayraktar, "Ben de 5 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı" diye konuştu.

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        Öte yandan Bayraktar'ın müşterisini kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        Görüntülerde, Bayraktar'ın nefes almadığını fark ettiği müşterisinin ağzını açtığı, parmaklarıyla dilini boğazından çıkardığı anlar yer aldı.

        #traş
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