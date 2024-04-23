Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı

BELEDİYE BAŞKANI İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.