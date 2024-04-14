Antalya'daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu tamamlandı

Bingöl, bu tür kazalarda uygulanacak yaptırımın hukuki bir konu olduğunu belirterek, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek veya bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek oluyor. Maalesef onların da cezaları çok ağır değil. Ama asıl önemli olan bunların olmaması." değerlendirmesini yaptı.

Bakım yapan çok fazla firma olması ve bunların da işi almak için ucuz fiyat vermeleri durumunda, "bazı kontrollere geçen sene bakmıştık, bu sene buna bakmayalım" denilebildiğinin altını çizen Bingöl, bunun standartlarının olduğunu söyledi.

Bingöl, teleferiği kimlerin denetlediğinin belgelenmesi gerektiğini anlatarak, "Yapıyor muyuz, yapıyormuş gibi mi gözüküyoruz, buna bakmak gerekiyor. İşlemler rutin işlediği zaman problem yok. İnşallah bu kazadan ders çıkarılır." dedi.