Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader! Antalya'da, iş yerinin duvarına çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü, 47 yaşındaki Ramazan Ergin yaşamını yitirdi. Ramazan Engin'in annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında Elmalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında öldükleri, birkaç aylık olan kendisinin ise yangından komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 23.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:22 facebook

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