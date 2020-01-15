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İsrail ve Mısır Enerji Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamaya göre İsrail'den Mısır'a doğalgaz ihracatı bu sabah başladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (Kan) yer alan habere göre anlaşma sayesinde İsrail gazı Mısır'daki tesislerde işlenerek Avrupa'ya satılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz "İsrail ve Mısır arasında enerji alanında yapılan milyarlarca dolarlık işbirliği, 40 yıl önce iki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasından bu yana yapılan en önemli anlaşmadır" ifadelerini kullandı.

Steinitz bugün Mısırlı mevkidaşı Tarek Al Mula'yla bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. İsrail son dönemde bölgede enerji alanında attığı adımlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde ülkeden Ürdün'e ilk kez doğalgaz akışı başlamıştı.

HEDEF ENERJİDE SÜPER GÜÇ OLMAK

Ay başında ise Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreni Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı. Anlaşma Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs enerji bakanları tarafından imzalandı.

Bu törende konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Bu, İsrail'in bir enerji süper gücü haline gelmesi için önemli bir gündür. Birçok komşumuzla enerji arzı anlaşmaları imzaladık. Bu durum ekonomimizi güçlendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.