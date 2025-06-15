İsrail petrol deposunu vurdu
İsrail'in Tahran'a yönelik yeni bir saldırı başlattığı bildirilirken, şehirde patlama sesi duyuldu. İsrail'in bir petrol deposunu hedef aldığı aktarıldı
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı gerçekleştirdi.
Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.
İranlı yetkililer ise, saldırı sonucu oluşan yangının kontrol altına alındığını aktardı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
İran basını, saldırı sonrası Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğini bildirmişti.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 41 kişi yaralandı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.