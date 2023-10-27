İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri çalmaya başladı
İsrail-Filistin gerginliğinde tansiyon her geçen gün artıyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gece saatlerinde siren sesleri çalmaya başladı
Giriş: 27.10.2023 - 00:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:05
İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik hız kesmezken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri çalmaya başladı. Gece 22.10 itibariyle kentte çalan siren seslerinin ardından Tel Avivlilerin sığınaklara indiği belirtildi.
DEMİR KUBBE TARAFINDAN VURULDU
Öte yandan Hamas'ın attığı 5 füzenin Tel Aviv'in tepelerine konuşlanan demir kubbelerce vurulduğu belirtildi.
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