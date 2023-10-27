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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri çalmaya başladı

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri çalmaya başladı

        İsrail-Filistin gerginliğinde tansiyon her geçen gün artıyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gece saatlerinde siren sesleri çalmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 00:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:05
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        Tel Aviv'de siren sesleri
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        İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik hız kesmezken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri çalmaya başladı. Gece 22.10 itibariyle kentte çalan siren seslerinin ardından Tel Avivlilerin sığınaklara indiği belirtildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DEMİR KUBBE TARAFINDAN VURULDU

        Öte yandan Hamas'ın attığı 5 füzenin Tel Aviv'in tepelerine konuşlanan demir kubbelerce vurulduğu belirtildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #tel aviv
        #haberler
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