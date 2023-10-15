İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor!
İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gece gündüz yoğun bombardıman altında kalan Gazze'ye saldırılar sabahın erken saatlerinde yine başladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı.
Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.