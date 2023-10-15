Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor!

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor!

        İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gece gündüz yoğun bombardıman altında kalan Gazze'ye saldırılar sabahın erken saatlerinde yine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.

        2

        İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı.

        3

        Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

        4

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

        5

        Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

        6
        7
        8
        9

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün Haberi Görüntüle
        #israil
        #gazze
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        DSÖ'den şiddetli kınama
        DSÖ'den şiddetli kınama
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 ölü
        Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 ölü
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Bursa'da feci kaza: 3 kişi ölü, 1 yaralı
        Bursa'da feci kaza: 3 kişi ölü, 1 yaralı
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü
        Alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü