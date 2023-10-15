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        Haberler Dünya İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün: Gazze'ye yoğun bombardıman, can kaybı artıyor!

        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün: Gazze'ye yoğun bombardıman, can kaybı artıyor!

        İsrail-Hamas çatışması 9. gününde devam ediyor. Gazze'ye yönelik yoğun bombardıman devam ederken İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. İsrail ve Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:16
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        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün
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        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırılar başlatmış, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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        İsrail-Hamas çatışması 9 gününde devam ederken Gazze'ye yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor.

        KARA HAREKATI BEKLENTİSİ

        Beklenen kara harekatı öncesinde İsrail ordusunun yaklaşık 1 milyon insanı güneydeki topraklara gitmesini söylemesi üzerine Filistinliler kuzey Gazze'den kaçmak için harekete geçmişti. BM ise Gazze nüfusunun neredeyse yarısının tahliye edilmesinin felaket olacağını söylemişti.

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        İsrail ordusu sözcüsü "IDF, Gazzelilerin güneydeki iki ana yol üzerinde 10.00 ile 16.00 arasında güvenli geçişine izin verecek" açıklamasında bulunmuştu.

        İsrail İletişim Bakanlığı dün Gazze Şeridi'nde su ve elektriğin ardından tüm internet hizmetlerini durduracağını duyurmuştu.

        CAN KAYBI ARTIYOR

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

        Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        İRAN: GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI OLUR

        İran, İsrail'in "savaş suçları ve soykırımı" derhal durdurulmadığı takdirde "geniş kapsamlı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

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        İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi misyonu şu ifadeleri kullandı:

        "Bunun sorumluluğu BM'ye, güvenlik konseyine ve konseyi çıkmaza sürükleyen devletlere aittir."

        HALEP HAVALİMANI'NA SALDIRI

        Suriye’de Beşşar Esad yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na yine saldırı düzenlendi.

        AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Halep'teki uluslararası havalimanı 3 ayrı roket saldırısıyla hedef alındı.

        Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de Halep Havalimanın yerel saatle 23.35’te İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğu iddia edildi.

        Haberde, "Pistler zarar gördü. Havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesine yer verildi.

        İsrail 12 Ekim’de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.

        İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ

        İsrail-Hamas çatışması sonrası İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

        İsrail ordusu Lübnan'dan Kerf Şuba bölgesine çok sayıda "atış yapıldığı" belirtildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hamas
        #gazze
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