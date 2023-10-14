Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

        Sınırdaki askerleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürüyor.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırı dışındaki İsrailli birlikleri ziyaret etti.

        Askeri kıyafetler giyen Netanyahu, İsrailli askerlere "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor" dedi.

        * Haberin görseli İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resmi X hesabından servis edilmiştir.

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin Haberi Görüntüle
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te Haberi Görüntüle
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü Haberi Görüntüle
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede Haberi Görüntüle
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu