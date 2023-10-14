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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

        İsrail-Hamas çatışması sonrası İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:43
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        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
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        İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

        Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

        Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

        Bölgedeki AA muhabirinin aktardıklarına göre, Lübnan'ın Kefr Şuba beldesinden İsrail'in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru antik füzesi ile saldırı düzenlendi.

        İsrail ordusunun açıklamasında ise Lübnan'dan Kerf Şuba bölgesine çok sayıda "atış yapıldığı" belirtildi.

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        Saldırıların roketle mi yoksa havanla mı düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "İsrail ordusu askerleri, şu anda atışların yapıldığı yeri vuruyor." ifadesine yer verildi.

        LÜBNAN BAŞBAKANI: SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYORUZ

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti.

        Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayan Mikati, Hizbullah'ı da kastederek, "Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor." dedi.

        İsrail'in Hizbullah'a yönelik provokatif saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor." diye konuştu.

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