Habertürk ekibi sıcak bölgede

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının üzerinden tam 1 hafta geçti.

İsrail bölgedeki Filistinlilere bölgeden çekilmelerini söylerken sınırdaki hareketlilik sürüyor. Bölgedeki hareketlilik İsrail'in kara harekatının an meselesi olduğu iddialarını güçlendiriyor.

Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk bölgeden son gelişmeleri aktardı.

İşte anbean yaşananlar...

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12.02 - Gazze sınırında yüzlerc tank namluları Gazze'ye dönük şekilde duruyor. Tankların çoğuna İsrail bayrakları dikilmiş durumda.

İsrail ordusu burada birlikler halinde ilerliyorlar. İstihbarat araçları da yüksek gerilimin olduğu bölgeye doğru ilerliyorlar. Burada da 60-70 tank hazır durumda görünüyor. Bu ölçekte büyüklükte bazı noktalar da var. Orada da 80 civarında tank bulunuyor.

Askere 300 bin kişi geri çağrılmıştı, bunlar 5 günlük bir eğitimden geçiyor. O eğitimleri tamamlayan 40 bin kişilik bir grup askere alınacak şimdi. Diğerlerinin de eğitimin ardından kabul edilmesi bekleniyor.