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        Haberler Dünya Ortadoğu FİLİSTİN İSRAİL SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!

        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!

        Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:04
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        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
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        Gazze'de, Hamas'ın başlattığı saldırıda 7 gün geride kalırken, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik hava bombardımanı aralıksız sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'ya da müdahale ediyor.

        EVLERİNDEN AYRILANLAR DA VURULDU

        AA'da yer alan habere ve Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

        EN AZ 70 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

        "GAZZE KUŞATMASI İNSANLIK SUÇUDUR"

        İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatmasını "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirdi.

        Bechemsi, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail hükümetinin tüm Gazze halkını cezalandırdığını belirterek, "Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur. Bu çok basit ve açık" dedi.

        LÜBNAN HİZBULLAHI 4 SALDIRIYI ÜSTLENDİ

        Lübnan Hizbullahı, güney sınır bölgesinde İsrail'e yönelik dört ayrı saldırıyı üstlendiğini açıklarken İsrail ordusu da Lübnan'dan gelen saldırılara tank ve top atışıyla karşılık verdiğini bildirdi.

        İSRAİL'DEN NOKTA OPERASYONLARI

        İsrail ordusu, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "nokta operasyonları" yaptığını duyurdu.

        FİLİSTİN: ETNİK TEMİZLİK DİYE TANIMLADI

        Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanımladı.

        ÇOCUK HASTANESİNE FOSFOR BOMBASI ATILDI

        Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü.

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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