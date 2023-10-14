İsrail'de kara harekatı hazırlıkları: Güvenli geçişe 6 saatlik izin İsrail-Hamas çatışmasının 8 gününde devam ediyor. İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu. Hamas da Tel Aviv ve çevresine roketli saldırılar düzenledi. Öte yandan İsrail Ordusu, saat 10.00 ile 16.00 arasında iki ana hat üzerinden sivillerin güvenli geçişine izin vereceğini açıkladı.

7 Ekim Cumartesi günü başlayan saldırılarda Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının üzerinden tam 1 hafta geçti.

İsrail bölgedeki Filistinlilere bölgeden çekilmelerini söylerken sınırdaki hareketlilik sürüyor. Bölgedeki hareketlilik İsrail'in kara harekatının an meselesi olduğu iddialarını güçlendiriyor.

İşte İsrail - Hamas çatışmasının 8. gününde yaşananlar..

İSRAİL ORDUSU: 10-16 ARASI GÜVENLİ GEÇİŞE İZİN VERİLECEK

Beklenen kara hareketı öncesinde İsrail ordusunun yaklaşık 1 milyon insanı güneydeki topraklara gitmesini söylemesi üzerine Filistinliler kuzey Gazze'den kaçmak için harekete geçmişti. BM ise Gazze nüfusunun neredeyse yarısının tahliye edilmesinin felaket olacağını söylemişti.

Tüm bunlara rağmen göç sürerken, İsrail ordusundan açıklama geldi.

İsrail ordusu sözcüsü "IDF, Gazzelilerin güneydeki iki ana yol üzerinde 10.00 ile 16.00 arasında güvenli geçişine izin verecek" açıklamasında bulundu.

CAN KAYBI ARTIYOR Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. REKLAM İşte çatışmaların 8. gününde yaşananlar...

İSRAİL GECE BOYUNCA GAZZE'Yİ VURDU Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu. Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu. Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu. Ordu ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi. Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISINDA REUTERS ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ Lübnan-İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde Reuters çalışanlarının canlı yayın yaptığı esnasında İsrail'in tarafından saldırı gerçekleşti. Yapılan saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti, 3 gazeteci de yaralandı. Saldırıda ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi. Saldırı sonrası Reuters haber ajansı yazılı açıklamada bulundu. Reuters, "Kameramanımız İssam Abdullah'ın öldürüldüğünü derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Reuters tarafından yapılan açıklamada, "Acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor, bölgedeki yetkililerle çalışıyor ve İssam'ın ailesine ve meslektaşlarına destek oluyoruz. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz ailesiyle. Reuters muhabirleri Thaer Al-Sudani ve Maher Nazeh de yaralanmış olup tıbbi bakım görmekteler. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verildi. İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı! Haberi Görüntüle * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.