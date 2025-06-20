20/06/2025 08:40 RUSYA DAN HAMANEY SUİKASTİ UYARISI Kremlin S&ouml;zc&uuml;s&uuml; Peskov, İran dini lideri Hamaney e olası suikastin Pandora nın kutusunu a&ccedil;acağını s&ouml;yledi. 20/06/2025 08:10 İSRAİL: 60 TAN FAZLA SAVAŞ U&Ccedil;AĞI KULLANILDI İsrail ordusu, Tahran ın merkezine y&ouml;nelik geniş &ccedil;aplı hava saldırıları d&uuml;zenlediğini ve bu saldırılarda onlarca hedefin vurulduğunu ileri s&uuml;rd&uuml;. İsrail ordusunun a&ccedil;ıklamasına g&ouml;re, s&ouml;z konusu hedefler arasında f&uuml;ze &uuml;retiminde kullanılan askeri &uuml;retim tesisleri ile İran&rsquo;ın n&uuml;kleer silah programına ait araştırma ve geliştirme kurumları da yer aldı. Gece saatlerinde d&uuml;zenlenen saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerine ait 60 tan fazla savaş u&ccedil;ağı, 120 farklı m&uuml;himmatla İran daki onlarca askeri hedefi vurdu. 20/06/2025 07:20 RUSYA: İRAN DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLEMEZ Kremlin S&ouml;zc&uuml;s&uuml; Peskov, Sky News e verdiği deme&ccedil;te, İran da rejim değişikliği kabul edilemez dedi. Peskov, İran da rejim değişikliği hayal edilemez. Kabul edilemez olmalı, hatta bunun hakkında konuşmak bile herkes i&ccedil;in kabul edilemez olmalı dedi. 20/06/2025 07:05 TAHRAN A BİR DİZİ SALDIRI İsrail ordusu, gece boyu İran ın başkenti Tahran a bir dizi saldırı ger&ccedil;ekleştirdiklerini duyurdu. F&uuml;ze &uuml;retimi yapılan sanayi b&ouml;lgelerinin de hedef alındığı belirtildi. 20/06/2025 07:00 MICROSOFT OFİSİ YAKINLARINDA YANGIN İran ın İsrail in Beerşeba kentine d&uuml;zenlediği saldırılarda Microsoft ofisi yakınlarında yangın &ccedil;ıktığı bildirildi. Ekipler yangına m&uuml;dahale ediyor. 20/06/2025 06:20 İRAN, İSRAİL İN BEERŞEBA KENTİNİ VURDU İran, İsrail e sabah saatlerinde balistik f&uuml;ze saldırısı d&uuml;zenledi. Saldırılarda İsrail in g&uuml;neyindeki Beerşeba kenti hedef alındı. Balistik f&uuml;zeler, Necef &Ccedil;&ouml;l&uuml; ndeki Dimona N&uuml;kleer Tesisi civarına da isabet etti. resim#1268052# 20/06/2025 01:48 ALMANYA VE ABD DEN YARDIM İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya ve ABD den 14 yeni askeri kargo u&ccedil;ağının ulaştığını duyurdu. Kargo u&ccedil;akları ekipman taşırken, s&ouml;z konusu ekipmanla ilgili detay verilmedi. 20/06/2025 01:15 TRUMP ANLAŞMAYI TERCİH EDİYOR New York Post un Beyaz Saray a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine g&ouml;re, ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmayı tercih ediyor. Trump, askeri se&ccedil;enek olarak ise Natanz ve Fordo n&uuml;kleer tesislerine kısıtlı saldırıya daha meyilli g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor. 20/06/2025 01:13 TAHRAN DA PATLAMA SESLERİ İran basını, Tahran ın doğusunda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.