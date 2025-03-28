İsrail, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk defa Beyrut'u hedef aldı
İsrail, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk defa Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu 1 kişi öldü, bölge sakinleri, İsrail ordusundan gelen tehdidin ardından bulundukları yerleri terk etmeye başladı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırılarıyla vurdu.
İsrail ordusu tehditlerinin ardından başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ne hava saldırıları düzenledi.
Başkente yönelik saldırılar insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildi.
Bölge sakinleri, İsrail ordusundan gelen tehdidin ardından bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacaklarını söyleyerek bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.
İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Lübnan'ın başkenti en son iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te bombalanmıştı.