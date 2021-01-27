İsrail ordusuna, İran'ın nükleer programına karşı planlar hazırlama talimatı verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsrail ordusuna, İran'ın nükleer programına karşı planlar hazırlama talimatı verildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirterek ABD yönetiminin Tahran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesinin "doğru" olmayacağını savundu.

İsrail ordusuna, İran'ın nükleer programına karşı planlar hazırlama talimatı verildi
AA

Genelkurmay Başkanı Kochavi, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün çevrim içi düzenlediği konferanstaki konuşmasının büyük bölümünü İran'a ayırdı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya dönme olasılığına ilişkin değerlendirmesinde Kochavi, "2015'teki nükleer anlaşmaya veya birkaç iyileştirme yapılmış benzer anlaşmaya dönülmesi doğru olmaz." dedi.

Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarına da değinen Kochavi, "İran gizli veya kışkırtıcı bir şekilde (nükleer) bomba geliştirmeye karar verebilir. Bu temel analiz ışığında, IDF'ye (İsrail ordusu) mevcutlara ek olarak operasyonel planlar hazırlamasını emrettim. Bu planları inceliyoruz ve gelecek yıl içinde geliştireceğiz." diye konuştu.

Kochavi, hazırlanacak planların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararın hükümet tarafından verileceğini ancak söz konusu planların masada hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda, göreve gelmesi halinde İran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya dönülmesinden yana olduğunu belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 3 Türk kadın Biden'ın yönetiminde!
DÜNYABiden'ın yönetiminde 3 Türk kadın!
İMZALADI! Son dakika: Biden'dan George Floyd hatırlatmalı karar
DÜNYABiden Floyd'u unutmadı: Irk eşitliği kararnameleri!
SKANDAL! Son dakika: Clinton ailesinden PKK dizisi!
DÜNYAClinton ailesinden PKK dizisi!
EŞİK AŞILDI! Son dakika: İngiltere'de ölümler 100 bini aştı! Jhonson'dan FLAŞ açıklama
DÜNYA100 bin eşiği aşıldı, Johnson'dan kritik açıklama!
İsrail düğmeye bastı! Son dakika: Orduya İran talimatı
DÜNYAİsrail ordusuna İran talimatı
ABD, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacak
DÜNYAABD 200 milyon doz daha aşı alacak
İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
DÜNYAİspanya'da korkutan deprem
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde protestolar sürüyor
DÜNYAHollanda'da kısıtlama protestoları sürüyor
Nijerya'da, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
DÜNYANijerya'da virüsün daha hızlı yayılan türü tespit ...
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
DÜNYA2022'ye kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtımı hedefi!