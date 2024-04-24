Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü

        Ankara'da çıkan silahlı kavgada, 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:49 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Y.E.H, Yılmaz ve iş yeri çalışanı Alaeddin Albaba'yı silahla vurdu.

        Yılmaz, olay yerinde Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas: İsrail süreci uzatıyor
        Hamas: İsrail süreci uzatıyor
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu