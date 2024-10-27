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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı: "Gazze'deki esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor" | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı: "Gazze'deki esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor"

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşta hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını ve Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin geri alınması için "acı tavizler" verilmesi gerektiğini belirterek, "savaşın karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:06
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        "Esir takası için acı tavizler gerekiyor"
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        Gallant, Hamas'ın 7 Ekim 2023 gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" sırasında ölenler için Kudüs'ün Herzl Tepesi'nde düzenlenen "Ulusal Yas Günü" anma törenine katıldı.

        Törende konuşan Gallant, "(Savaşta) Tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. (Gazze'deki) Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor." dedi.

        Savaşın "karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğuna işaret eden Gallant, "Savaşa girmekten başka seçeneğimizin olmadığı tarihin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl düşmanımızı vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik olgusu yarattık. Ancak bedeller ağır, evet çok ağır." ifadelerini kullandı.

        Gallant, ülkesinin savaşın akışını değiştirdiğini ve tüm alanlarında görülmemiş "başarılar" kaydettiğini savunarak, şunları söyledi:

        "Güneyde Hamas artık askeri bir çerçevede hareket edemiyor, kuzeyde Hizbullah'a bir dizi saldırı düzenleniyor. Komuta zinciri ortadan kaldırıldı, füze saldırılarının çoğu imha edildi, vurulan Hizbullah unsurları sınır hattından çekildi."

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