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İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

İsrail'de Shlomi Katzin isimli amatör dalgıç Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıç buldu. 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğu tahmin ediliyor

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu
Amatör dalgıç denizin dibinden çıkardı!
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AA

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.

AMATÖR BİR DALGIÇ BULDU

AA'nın haberine göre İsrail Antikalar Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıcın ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladığı belirtildi.

Açıklamada amatör dalgıcın bulduğu kılıcı denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim ettiği ifade edildi.

Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi.

Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi.

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