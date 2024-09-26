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        Haberler Yaşam Issık Gölü yılın her ayında ziyaretçileri ağırlıyor

        Issık Gölü yılın her ayında ziyaretçileri ağırlıyor

        Kazakistan'da ülkenin incisi olarak adlandırılan Issık Gölü güzelliği ile yılın her mevsiminde ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:43
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        Kazakistan'ın önemli turizm destinasyonlarından olan Issık Gölü ve çevresinde, rehberli turlar gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca bölgede pansiyonlar ve oteller faaliyet gösteriyor ve dağcılık sevenlere kaya tırmanışı ile yürüyüş parkurları sunuluyor.

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        İle-Alatau (Aladağ) Eyaleti Milli Doğa Parkı'nda yer alan Issık Gölü, deniz seviyesinden 1756 metre yüksekte yer alıyor. Jeologlara göre göl, 8 bin yıldan fazla süre önce, güçlü bir depremin dağlarda bir çöküşe neden olması ve yaklaşık 300 metre yüksekliğinde bir bariyerin ortaya çıkmasıyla oluştu.

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        Sovyet döneminde, göl ve çevresi şehrin en popüler dinlenme alanlarından birisi haline geldi. 1939'da bölgeye turistleri ulaştırmak amacıyla asfalt yol ve otobüs terminali inşa edildi. Sovyetler Birliği'nin turist kartpostallarında ve broşürlerinde de gölün görselleri kullanıldı.

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        Issık Gölü, başlangıçta 1850 metre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 50-79 metre derinliğindeydi. 7 Temmuz 1963'te heyelan nedeniyle taştı ve büyük bir sel felaketine neden oldu. Doğal felaket sonucu bölgede de önemli derecede yıkım gerçekleşti, binlerce kişi hayatını kaybetti.

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        Trans-İli Ala Dağları'nın kuzey yamacındaki en büyük nehirlerden biri olan Issık nehrinin yaşanan felaket sonucu yatağı değişti. Daha sonra Issık şehrinin 14 kilometre yukarısında 2 adet taşkın koruma yapısı inşa edildi. Bunlardan ilki hemen gölün altında 12,5 milyon metreküp, diğeri gölün üzerinde 11,5 milyon metreküp akışı karşılayacak şekilde yapıldı.

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        Issık Gölü, zamanla eskisinden iki kat daha küçük olarak yeniden oluştu. Kayalıklar, ormanlar ve alpin çayırıyla çevrili gölün etrafında her türlü bitki örtüsü yetişiyor. Göl kenarında yetişen endemik bitkiler arasında altın adonis ve Kazak ardıçı da yer alıyor.

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        Özellikle sonbaharda gölün çevresinde yer alan geniş yapraklı bitki örtüsü, sarı ve turuncu renklerin her tonuyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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        Gölde gökkuşağı alabalığı yaşarken, çevresinde ise 150'den fazla kuş türünün yanı sıra kızıl geyik, dağ keçisi, kurt, vaşak, ayı ve leoparın arasında bulunduğu 30'a yakın memeli hayvan türü bulunuyor.

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        Efsaneleriyle de gezginleri etkileyen gölün suları, güneşli günlerde turkuaz rengine dönüyor, yağmurlu saatlerde ise gri bir renk alıyor.

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        Issık Gölü'ne gidenler, altın cübbeli bir Saka savaşçısı olan ve tüm Kazakistan'ın sembolü haline gelen ünlü Altın Adam'ın mezar yerini ve devekuşu çiftliğini de gezebiliyor.

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        #Issık Gölü
        #kazakistan
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