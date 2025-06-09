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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk var! - Son dakika trafik durumu! | Son dakika haberleri

        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk var!

        Kurban Bayramı tatilinin son gününde yurdun en yoğun trafiğinin gözlemlendiği noktalar İstanbul'a geliş güzergahları oldu. Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde de yoğunluk dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:46
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        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
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        Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

        DHA'nın haberine göre Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

        4 ŞERİTLİ YOLDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

        Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişi Solaklar sapağı mevki yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul istikametine doğru 4 şeritli otoyolda yoğun araç trafiği gözleniyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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