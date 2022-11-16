'İstanbul Balıkçıları' Bomontiada'da

"Denizin altını üstüne getirse, bütün balıklar onun olsa da balıkçının kalbi hep oltanın ucunda atar. İstediği kadar durgun suları yara yara ilerlesin; duyguları hep dalgalıdır balıkçının; endişe, sabır, sevinç, telaş kovalara dolar boşalır… Şehrin uğultusu suya düşer, balıkçının koca dünyada bir başınalığı başlar."

Fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı'nın 'İstanbul Balıkçıları' adlı sergisi; İstanbul Boğazı’nın olta balıkçılarının gündelik yaşamını gözler önüne seriyor. Uluslar arası deniz trafiğinin hareketli sularında ayakta kalmaya çabalayan bir avuç insanın hikayesinden kesitler sunan sergi aynı zamanda gerçek bir İstanbul masalıyla buluşturacak sanatseverleri…

‘İstanbul Balıkçıları’ sergisine beş yıllık süre zarfında hazırlandığını ve birçok insan hikayesi biriktirdiğini söyleyen Araptarlı şöyle devam ediyor: "Bu bir avuç balıkçının suyun üzerindeki mücadelesinin fotoğrafları bir yanıyla; acımasız dünya düzeninin çarkları arasında hayatta kalma mücadelesi veren modern insanın hikayesinin sudan yansımaları... Diğer bir yanıyla da; özgürlüğe, hayallere ve biricik İstanbul’un rengarenk güzelliklerine aralanan bir nefes alma penceresi..."

Hasan Cem Araptarlı

Hasan Cem Araptarlı'nın ‘İstanbul Balıkçıları’ adlı sergisi 3-18 Aralık tarihleri arasında Bomontiada'da sanatseverlerle buluşacak.