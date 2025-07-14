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        Haberler Magazin "İstanbul, bana zamanda yolculuk yaptırdı" - Magazin haberleri

        "İstanbul, bana zamanda yolculuk yaptırdı"

        Brezilyalı oyuncu Giovanna Antonelli, Türkiye gezisini tamamlayarak ülkemizden ayrıldı. Giovanna, İstanbul'u; "Eski, yoğun ve huzurlu bir şehir" olarak tanımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:47
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        Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, Türkiye gezisini tamamlayarak ülkemizden ayrıldı.

        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi Haberi Görüntüle

        Giovanna Antonelli'nin Türkiye gezisindeki ilk durağı Kapadokya oldu. Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Antonelli, çektiği ve çektirdiği fotoğrafları / videoları, 20 milyon 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı. Antonelli, paylaşımlarında; yöresel lezzetlerden Sema gösterisine kadar birçok başlıkta seçkide bulundu.

        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam Haberi Görüntüle

        Giovanna Antonelli, Kapadokya gezisinin tamamladıktan sonra rotasını Ege'ye çevirdi. Muğla kıyılarına giden Antonelli, Knidos Antik Kenti yakınlarında denize girdi.

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        Brezilyalı oyuncunun son durağı ise İstanbul oldu.

        Ayasofya Camii'nin de aralarında olduğu tarihi yerleri gezen Giovanna Antonelli, İstanbul'un kendisine zamanda yolculuk yapma hissi verdiğini söyledi.

        "İSTANBUL ESKİ YOĞUN VE HUZURLU BİR ŞEHİR"

        İstanbul, ne deneyim... Sizi zamanda taşıma gücüne sahip bir şehir. Aynı gün camilerin yankılandığını duyar, Boğaz Boğazı'nı geçer, iki kıta arasında, renkler, baharatlar, hikayeler arasında kaybolur, Grand Çarşı'da. Her şeyin güzel bir zıtlığı var!!! Modern ve eski, yoğun ve huzurlu. Her geçen gün burada daha da değişiyorum. Benim için seyahat etmek aynı zamanda bakışlarını genişletip farklı bir şekilde geri dönmektir. Senin için nasıl?

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        #Giovanna Antonelli
        #türkiye
        #istanbul
        #turist
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