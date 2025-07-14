"İstanbul, bana zamanda yolculuk yaptırdı"

"İSTANBUL ESKİ YOĞUN VE HUZURLU BİR ŞEHİR"

İstanbul, ne deneyim... Sizi zamanda taşıma gücüne sahip bir şehir. Aynı gün camilerin yankılandığını duyar, Boğaz Boğazı'nı geçer, iki kıta arasında, renkler, baharatlar, hikayeler arasında kaybolur, Grand Çarşı'da. Her şeyin güzel bir zıtlığı var!!! Modern ve eski, yoğun ve huzurlu. Her geçen gün burada daha da değişiyorum. Benim için seyahat etmek aynı zamanda bakışlarını genişletip farklı bir şekilde geri dönmektir. Senin için nasıl?