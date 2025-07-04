NE HİSSETTİRDİĞİNİ İFADE ETTİ

Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın kendisine hissettirdiklerini şöyle ifade etti; "İnsanlar, zamanla gerçeğin geliştirici bir özelliği olduğunu anlarlar ve kişi olmanın duygusu ve özgürlüğüyle yaşamaya başlarlar."