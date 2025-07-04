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        Haberler Magazin Brezilyalı oyuncu, Kapadokya'yı 20 milyon kişiye ulaştırdı - Magazin haberleri

        Brezilyalı oyuncu, Kapadokya'yı 20 milyon kişiye gösterdi

        Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın doğal güzelliğini, 20 milyon kişiye gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 09:22 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:27
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        20 milyon kişiye gösterdi
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        Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, tatil yapmak için Türkiye'ye geldi.

        49 yaşındaki Giovanna Antonelli, Türkiye tatilinin ilk durağı olarak Kapadokya'yı tercih etti.

        Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Giovanna Antonelli, çektiği ve çektirdiği fotoğrafları / videoları, 20 milyon 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

        NE HİSSETTİRDİĞİNİ İFADE ETTİ

        Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın kendisine hissettirdiklerini şöyle ifade etti; "İnsanlar, zamanla gerçeğin geliştirici bir özelliği olduğunu anlarlar ve kişi olmanın duygusu ve özgürlüğüyle yaşamaya başlarlar."

        Giovanna Antonelli'nin paylaşımlarında; yöresel lezzetlerden Sema gösterisine kadar birçok başlıkta seçki bulunuyor.

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        #Giovanna Antonelli
        #kapadokya
        #türkiye
        #brezilya
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