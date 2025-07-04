Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın kendisine hissettirdiklerini şöyle ifade etti; "İnsanlar, zamanla gerçeğin geliştirici bir özelliği olduğunu anlarlar ve kişi olmanın duygusu ve özgürlüğüyle yaşamaya başlarlar."
Brezilyalı oyuncu, Kapadokya'yı 20 milyon kişiye gösterdi
Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın doğal güzelliğini, 20 milyon kişiye gösterdi
Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, tatil yapmak için Türkiye'ye geldi.
49 yaşındaki Giovanna Antonelli, Türkiye tatilinin ilk durağı olarak Kapadokya'yı tercih etti.
Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Giovanna Antonelli, çektiği ve çektirdiği fotoğrafları / videoları, 20 milyon 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı.
Giovanna Antonelli'nin paylaşımlarında; yöresel lezzetlerden Sema gösterisine kadar birçok başlıkta seçki bulunuyor.