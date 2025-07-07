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        Haberler Magazin Brezilyalı oyuncudan Türkiye'nin tanıtımına devam - Magazin haberleri

        Brezilyalı oyuncudan Türkiye'nin tanıtımına devam

        Giovanna Antonelli, çıktığı Türkiye turunda sık sık ülkemizin tanıtımını yapıyor. Brezilyalı oyuncu, Türk bayrağını iliştirdiği fotoğraf ve videoları 20 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 17:38 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:51
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        Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, bir arkadaşıyla çıktığı Türkiye turuna devam ediyor. Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Antonelli, çektiği ve çektirdiği fotoğrafları / videoları, 20 milyon 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        TÜRKİYE'DE NELER HİSSETTİRDİĞİNİ ŞÖYLE İFADE ETMİŞTİ

        Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın kendisine hissettirdiklerini şöyle ifade etmişti; "İnsanlar, zamanla gerçeğin geliştirici bir özelliği olduğunu anlarlar ve kişi olmanın duygusu ve özgürlüğüyle yaşamaya başlarlar."

        Giovanna Antonelli, Kapadokya gezisi paylaşımlarında; yöresel lezzetlerden Sema gösterisine kadar birçok başlıkta seçkide bulunmuştu.

        Giovanna Antonelli, Kapadokya gezisinin tamamladıktan sonra rotasını Ege'ye çevirdi. Muğla kıyılarına giden Antonelli, Knidos Antik Kenti yakınlarında denize girdi.

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        Giovanna Antonelli; gezisinde, sık sık Türkiye'nin tanıtımını yapıyor. Brezilyalı oyuncu, Türk bayrağını iliştirdiği fotoğraf ve videoları, sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

        "AŞK OLALIM"

        Giovanna Antonelli, Ege gezisinden duygularını şöyle dile getirdi; "Başkalarının hatıralarında bulunmamız dileğiyle. Uzaklarda birileri gülüşümüzü hatırlasın ve hoş karşılansın. İyiliklerimiz hayırlara vesile olsun. Eski bir dostluğun sinesine dokunan özlem olalım. Birilerinin asla unutmayacağı aşk olalım. Sokakta birilerini büyüleyen o gülümseme olalım. Bugün ve her zaman yolumuza çıkan her insanın içinde yaşayan güzel bir anı olalım!"

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        #türkiye
        #Giovanna Antonelli
        #brezilya
        #kapadokya
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