Brezilyalı oyuncudan Türkiye'nin tanıtımına devam

Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, bir arkadaşıyla çıktığı Türkiye turuna devam ediyor. Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Antonelli, çektiği ve çektirdiği fotoğrafları / videoları, 20 milyon 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

TÜRKİYE'DE NELER HİSSETTİRDİĞİNİ ŞÖYLE İFADE ETMİŞTİ Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın kendisine hissettirdiklerini şöyle ifade etmişti; "İnsanlar, zamanla gerçeğin geliştirici bir özelliği olduğunu anlarlar ve kişi olmanın duygusu ve özgürlüğüyle yaşamaya başlarlar."

Giovanna Antonelli, Kapadokya gezisi paylaşımlarında; yöresel lezzetlerden Sema gösterisine kadar birçok başlıkta seçkide bulunmuştu.

Giovanna Antonelli, Kapadokya gezisinin tamamladıktan sonra rotasını Ege'ye çevirdi. Muğla kıyılarına giden Antonelli, Knidos Antik Kenti yakınlarında denize girdi.

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Giovanna Antonelli; gezisinde, sık sık Türkiye'nin tanıtımını yapıyor. Brezilyalı oyuncu, Türk bayrağını iliştirdiği fotoğraf ve videoları, sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

"AŞK OLALIM" Giovanna Antonelli, Ege gezisinden duygularını şöyle dile getirdi; "Başkalarının hatıralarında bulunmamız dileğiyle. Uzaklarda birileri gülüşümüzü hatırlasın ve hoş karşılansın. İyiliklerimiz hayırlara vesile olsun. Eski bir dostluğun sinesine dokunan özlem olalım. Birilerinin asla unutmayacağı aşk olalım. Sokakta birilerini büyüleyen o gülümseme olalım. Bugün ve her zaman yolumuza çıkan her insanın içinde yaşayan güzel bir anı olalım!"