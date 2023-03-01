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İstanbul barajları alarm veriyor: Son 9 yılın en düşüğü! 1 Mart İstanbul baraj doıluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranları, kış kuraklığının ardından merak konusu oldu. Ocak ve Şubat aylarında beklenilen yağmur ve kar yağışının gerçekleşmemesinin ardından uzmanlar tasarruf uyarılarında bulunmaya başladı. İşte, 1 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranında son durum...

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  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    Mart ayı İstanbul baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı. Ocak ayında kış kuraklığı yaşanırken Şubat ayında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmedi. İstanbul baraj doluluk oranları Şubat ayının sonundan itibaren normal seviyenin altına düştü. İşte, 1 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları...
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

    İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranları 1 Mart günü itibarıyla %35.38 seviyelerine kadar düştü.
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARI  ALARM VERİYOR!

    İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 51,15 olarak belirlendi. 

    Alibey 10.69, Pabuçdere yüzde 7.43 ve Kazandere yüzde 3.42 doluluk oranına sahiptir.
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI

    01.03.2023
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    BARAJLARIMIZIN SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (%)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    BARAJLARIMIZIN SON BİR YILDAKİ AY SONLARI DOLULUK ORANLARI (%)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    01 MART TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (%)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    01 MART TARİHLİ MEVCUT SU MİKTARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (milyon m³)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    01 MART 2023 TARİHLİ MEVCUT SU MİKTARININ BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI (%)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    BARAJLARIMIZIN 01 MART 2023 TARİHLİ DOLULUK ORANLARI (%)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    BARAJLARIMIZDA ÖLÇÜLEN YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI (kg/m²)
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    İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİMİZDEN SON 14 GÜNDE VERİLEN SU MİKTARLARI (milyon m³)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

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  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİMİZDEN SON 10 YILDA VERİLEN YILLARA GÖRE GÜNLÜK ORTALAMA SU MİKTARI
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİMİZDEN SON 10 YILDA VERİLEN YILLIK TOPLAM SU MİKTARLARI (milyon m³)
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Mart 2023 | Son 9 yılın en düşüğü! İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu ve son durum ne?

    MELEN VE YEŞİLÇAY REGÜLATÖRLERİNDEN ALINAN SU MİKTARLARI (milyon m³)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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