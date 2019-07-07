Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İstanbul Bayrampaşa'da korkunç kaza! 1 ölü 1 yaralı

DHA

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada yayalardan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

İstanbul Bayrampaşa

Kaza, saat 11.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. DHA'nın haberine göre Fatih C. yönetimindeki otomobil, hal istikametinde ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Çintak ve İhsan Karakaya'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İhsan Karakaya'yı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi hastanesine, Zeki Çintak'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeki Çintak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İhsan Karakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Fatih C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3 ilde elektrik faciası! 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı!
GÜNDEMElektrik faciası! 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi ...
Son dakika: Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
GÜNDEMAdana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Antalya'da hortum: 6 yaralı
GÜNDEMAntalya'da hortum: 6 yaralı
'Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini sorgulamaya ihtiyacımız var'
GÜNDEM'Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini sorgulamaya ...
Ücretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak
GÜNDEMÜcretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak
GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu hafta başlıyor
GÜNDEMSağanak yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor!
Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı
GÜNDEMAlev alev yandı! Kullanılmaz hale geldi!
Sivas'ta zehirlendiği iddia edilen işçilerin sayısı 17'ye yükseldi
GÜNDEMHastaneye kaldırılanların sayısı 17'ye yükseldi
Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının da içinde olduğu araca saldırdı
GÜNDEMTürkiye bunu konuşuyor! Pendik'te maganda dehşeti!
Küçük Yusuf’a ‘polis bebeği’ sürprizi
GÜNDEMKüçük Yusuf’a ‘polis bebeği’ sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X