İstanbul Boğazı'ndaki köprüler meme kanseri için mora büründü

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hastalığa dikkati çekmek için mor renkte aydınlatıldı.

AA'nın haberine göre; köprülerdeki aydınlatmanın, günün ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Her yıl 1-31 Ekim'de dünya çapında kadınların meme kanseriyle ilgili farkındalık kazanması ve bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.