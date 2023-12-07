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BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, GÜLBEŞEKER, KORMAÇ, MİLAS, PANCARLI, PİYALEPAŞA, RUŞENBEY, SEFALI, SERİ EVLER, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI, TEYYARECİ NURETTİN, YENİ CADDE, YEŞİL ADALI, ÖMÜR, İNCİRLİ, ŞANLI ASKER, ŞEKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah NERGİS YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 12:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 12:30:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 13:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.