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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu! - SON HABERLERLER! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!

        Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı da görüldü. Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de bazı bölgeler beyaza büründü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:20
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        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
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        İstanbul'da hava sıcaklıklarını aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü.

        Megakentin tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.

        Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

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