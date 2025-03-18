İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu! Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı da görüldü. Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de bazı bölgeler beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:20 facebook

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