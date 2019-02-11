Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralanan kişi taksiyle Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.