İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü

Trafik magandası vahşeti! Rastgele açılan ateş yoldan geçen kişiyi öldürdü İstanbul Kartal'da yolda yürüyen Özbekistan uyruklu Zayniddin Nazorav (46) birden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Nazarov, vücuduna isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti. Polis yaptığı çalışmada, trafikte tartışan iki sürücüden birinin rastgele ateş etmesi sonucu Nazarov'un vurulduğunu belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi

Olay 5 gün önce meydana geldi. Özbekistan uyruklu Zayniddin Nazarov, yolda yürürken birden yere yığıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Nazarov'un yanına gelen çevredeki bir vatandaşın yardımı ile sağlık görevlileri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Nazarov hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Nazarov’un vücuduna isabet eden bir kurşunla öldüğü ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Zayniddin Nazarov ÖNCE BİRİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Nazarov’a yardıma gelen A.D., verdiği ifadede, silah sesi ya da ateş eden bir kişi görmediğini söyledi. Polis ekipleri hemen bölgedeki kamera görüntülerini topladı ve olay yerinin yakınından geçen bir araç belirlendi. Bu kişinin evinde ruhsatsız silah bulundu. Ancak yapılan incelemede bu kişinin ateş açmadığı tespit edildi. REKLAM

ÖNEMLİ BİLGİ ELDE EDİLDİ Polis görüntülerde olay yerinin yakınından geçen başka bir araç belirledi. Araç sürücüsü M.Y.Ş, ifadesinde, trafikte ilerlerken ters yönde gelen bir sürücüyle tartışırken, sürücünün yanındaki kişinin tartışmaya dahil olarak silahını dışarı çıkardığını ve rastgele ateş açtığını söyledi. 3 KİŞİ YAKALANDI M.Y.Ş’nin söylediği aracın plakası belirlendi. Ve iki aracın karşı karşıya geldiği o anlara ait güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Plaka bilgisinden hareket eden polis araçta bulunduklarını belirlediği B. F. ve M. M.’yi Antalya’da bir diğer şüpheli A.Y.’yi ise Pendik’te yakaladı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan silah elde edilemedi. Soruşturmanın ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.