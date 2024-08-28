İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek? | Son dakika haberleri

İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek? | Son dakika haberleri

İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ajanslar Giriş: 28.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:01 facebook

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