İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, kazalar meydana geldi
İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda çok sayıda kaza meydana geldi. Her iki istikamette trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Güngören, Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran sağanakta yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
Alibeyköy'de etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı su birikintileri oluştu. Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'ndeki sağanak nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.
Ataşehir'de bulunan bazı caddeler de yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
KAZALAR MEYDANA GELDİ
Sağanak yağış nedeniyle D-100 kara yolunda çok sayıda kaza meydana geldi.
Her iki istikamette trafik yoğunluğu oluştu.
Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi.
Avcılar'da da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
BAHÇE DUVARI YIKILDI
Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu.
Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye çalışması yaparken, evdeki eşyalarda hasar oluştu.
Ev sahibi Ünal Aburşu, gazetecilere yaptığı açıklamada duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı esnada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıkların oluştuğunu söyledi. Aburşu, suyun evin içine girişini önleyemediklerini belirtti.
ARAÇLARIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde de sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, yolda ilerleyen iki aracın üzerine devrildi. Ağacın bazı dalları da yola düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç ile hasar gören iki araç yoldan kaldırıldı.
Görgü tanıklarından Asiye İşleyen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ağaç birden siyah arabanın üzerine düştü, arabanın camı patladı. Kadını aldık çok kötüydü, ayağına gelmiş. Ağacın böyle olduğu biliniyordu. Belediye de biliyordu, orman ekipleri de biliyordu hatta muhtarımıza da söyledik." ifadelerini kullandı.