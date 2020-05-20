AA

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul’da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

Başta E-5 Karayolu olmak üzere şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi.

Kadir Gecesi olması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 6'ya ulaştı.

Çay hasatı için özel izinle memleketlerine seyahat etmek için yola çıkan vatandaşlar da Anadolu Otoyolu'nda trafiğin artmasına neden oldu.

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