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        İstanbul'da tepki çeken görüntü: Şehit mezarlığını delik deşik ettiler

        İstanbul Arnavutköy'deki şehit mezarlığı defineciler tarafından delik deşik edildi. Çirkin görüntü oluşturan çukurlar ziyaretçiler için de tehlike oluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:31
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        Arnavutköy'de Sazlıbosna Gölü kıyısında bulunan Balkan Savaşları'nda şehit olan bir Mehmetçiğin kabristanının çevresi definecilerin hedefi oldu.

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        İddiaya göre mezarlık çevresinde savaş zamanından kalan altınların gömüldüğünü düşünen defineciler, burada kazı yaptı.

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        Mezarlığın sadece çevresinde kazı yapmakla kalmayan defineciler belediye tarafından restore edilerek anıta çevrilen alanın içerisinde de çukur kazdı.

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        Şehit mezarlığında dua etmek için gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

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        DEFİNECİLERE TEPKİ

        Şehit mezarını ziyaret ettikten sonra gördüklerini anlatan Nuh Baş, "Zaman zaman hava almak için geliyorum buraya, rahat bir nefes almak için burayı tercih ediyorum. Burada bir şehidimiz var, gelmişken şehidimize dua okuyoruz. Yetkililerin şehitliğin etrafını daha güvenli, daha biçimli, güzel bir şekilde yapacaklarını umuyoruz. Burada kazı yapmışlar fakat ben burada define olacağını düşünmüyorum. Burada kazı yapmanın hiçbir manası yok. Saygı olması lazım sonuçta burada bir şehit var. Burada define yok, buraları boşuna kazmayın, zamanınızı da boşuna harcamayın. İnsanlar güzel bir şekilde gelsin temiz havasını alsın, pikniğini yapıp gitsin" şeklinde konuştu.

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        Arif Ceyhan da, "Akrabalarımla pikniğe geldik, kazı çalışmalarını gördüm baktığımda ise define için kazıldığını anladım. Buralara sık sık çocuklarla beraber gelir, dolaşırız. Mezarlığın yanı olduğu için burada bir şey var sanıyorlar halbuki boş. Buralar zaten geçmişte köylüler tarafından bilenen yerlerdir. Eğer ki burada bir şey olsaydı eskiden köylüler çıkarırdı. Buradaki mezarlık çok eski mezarlık ama restore edildi. Bu definecilerin açtığı çukurların hem insanlara hem de doğaya zararı var, vatandaşın biri yürürken çukuru göremeyip düşebilir" ifadelerini kullandı.

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        #İstanbul Arnavutköy
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