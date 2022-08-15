İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sağanak yağışla ilgili şunları söyledi: "Ne yazık ki, iklim değişikliğinin etkin halini yazın ortasında, bazen yağmurla ve değişen sıcaklıklarla yaşayabiliyoruz. Şu anda İstanbul'da, 5 bin 890 personelimizle, 2 bin 135 araçla ve iş makinesi ekipmanlarla birlikte vatandaşımızın hizmetindeyiz.

DHA'da yer alan habere göre Çekmeköy'de 90-100 yüz kilo metrekareye, Sarıyer-Maslak civarında 80 kilo metrekareye yağışla karşı karşıya kaldık. İstanbul'un genelinde, 45-50 kiloyla 100 kilo yüz kilo arasında bir yağışı muhtelif bölgelerinde yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde Sarıyer, Beykoz, Çatalca üzerinden bir geçiş yaptı. Daha sonra Marmara Bölgesi'nden gelen yağışla birlikte, Anadolu yakasında yoğun bir etki yarattı. Şu anda ise hem buradan kayan yağış dalgası hem Marmara'dan gelen yağış dalgasıyla İstanbul'un güneybatısından Beylikdüzü. Avcılar, Esenyurt hattına giriş yapan bir yağış aksı söz konusu."

İlçe belediyeleriyle de koordineli çalıştıklarını aktaran İmamoğlu, "Şu anda yoğun bir biçimde sahadayız. Bölge bölge bazı anlık su birikintileri yollarda oluştu. Ama bir bölgeye müdahalemiz, en fazla 10 dakika, 15 dakikayı bulmadı ve yollardaki bu birikintileri giderdik. Şu anda akışkanlık, olabildiğince makul seviyede İstanbul genelinde.

"YAĞIŞ 15.00'E KADAR DEVAM EDECEK"

Arkadaşlarımın bana verdiği bilgi doğrultusunda, yağışın öğleden sonra saat 14.00-15.00'e kadar devam edeceği yönünde. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça araçlarıyla seyahat etmemelerini ve dışarıya çıkmamalarını ben buradan istiyorum bütün hemşehrilerimizden" dedi.

"HEMEN HEMEN HİÇ SIKINTI YAŞANMADI"

Geçmiş dönemde bazı sorunların meydana geldiği İstanbul'un meydanlarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten İmamoğlu, "Hatta hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı. Eminönü'nden Üsküdar'a, Maltepe Pendik'ten diğer bölgelerimize varıncaya kadar benzer sorunun yaşanmadığını net olarak ifade edebilirim. Burada mikro alanlarla ilgili de görüntüleri görüyoruz. Bazen bu Eminönü civarında, örneğin Kapalıçarşı civarında olabiliyor veya Unkapanı'nda olabiliyor veya Mecidiyeköy noktasındaki olabiliyor. Ekrandan Baltalimanı'nın sürecini analiz ediyoruz arkadaşlarla. Ki o bölgede de Baltalimanı Yaşam Vadisi ve özellikle dere ıslahı üzerindeki şantiyemizin de başladığını belirteyim. Oralarda bazı sıkışıklıklar söz konusu, ama su birikintileriyle ilgili süreçler ve sorunlar atlatıldı" ifadelerini kullandı.

"MEVSİM NORMALLERİNİN 4 KATI YAĞIŞ ALINDI"

İklim değişikliğinin bütün dünyanın ortak sorunu olduğuna vurgu yapan ve İstanbul'un mevsim normallerinin 4 katı üzerinde yağış aldığı bilgisini paylaşan Ekrem İmamoğlu, "3-4 gün gün sonra da meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız ve bu konuda vatandaşlarımızı uyaracağız. Bu bağlamda istirhamımız net olarak şu: Lütfen bu uyarılara dikkatli bir biçimde vatandaşlarımızın eşlik etmesi, bize yardımcı olmaları. Ki bu konuda gerçekten duyarlı bir hemşehrimiz var, 16 milyon insanımız var. İklim değişikliğiyle mücadelede el birliğiyle hareket etmemiz şart" diye konuştu.

"MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYINIZ"

İmamoğlu, "Şu ana kadar bir yaralanma ya da bir vatandaşımızla ilgili, Allah korusun, bir kaza vesaire gibi bir ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınlarıyla ilgili de çok yoğun bir 153'e ulaşan ve telafi edilemez noktada olan bir sorun yaşamadık. Burada arkadaşlarımla beraber hem gelen ihbarları takip ediyoruz hem bizi arayan yetkili arkadaşlarımız, muhtarlarımız, yine aynı zamanda bizim birçok arkadaşımız sahada, zabıtalarımız sahada; gelen ihbarlara da hızlıca müdahale ediliyor. Çoğu da yollardaki göllenme. Vatandaşlarımıza iş birliği için teşekkür ediyorum. Yağmur öğleden sonra ayrılana kadar da lütfen konumunuzu değiştirmemeye gayret ediniz. Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayınız. Biz de tedbirlerimizi hızlıca alalım. Bu kadar yoğun yağışa rağmen, gerçekten çok az sorunla süreci atlattığımızı, yönettiğimizi ifade edebilirim. Bütün emeği geçen, yaklaşık 6 bine yakın çalışanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İstanbullu hemşehrilerime de geçmiş olsun diyor, güzel bir gün olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.