İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!

İstanbul'da 2 çocuk şişme botla denize açıldı! Korku filmi gibi...
İstanbul Sarıyer'de, dün akşam saatlerinde şişme botla denize açılan ve geri dönemeyen 2 çocuk yürekleri ağıza getirdi. Çocuklar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
İstanbul'da olay, dün 19.30 sıralarında Sarıyer sahilinde yaşandı. İki çocuğun şişme botla denizde ilerlediği fark edildi.
GÖRENLER 112'Yİ ARAYIP BİLDİRDİ
DHA'daki habere göre uzun süre denizde kürek çeken çocukları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
BOTTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİLER
Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.
ÇOCUKLARI SAHİL GÜVENLİK EKİBİ BULDU
Kıyıdan uzaklaşan çocukları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Havanın kararmasıyla kıyıya ulaşması zorlaşan çocuklar, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.