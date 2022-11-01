İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Taksim Meydanı'nda gezenler bu anı fotoğraflayarak değerlendirdi.
DHA'nın haberine göre; yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.
Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.
ARABALI VAPURLARA ENGEL
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
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