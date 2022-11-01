Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
ABONE OL

İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul geneline etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

Son dakika: İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
DHA

İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Taksim Meydanı'nda gezenler bu anı fotoğraflayarak değerlendirdi.

DHA'nın haberine göre; yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.

Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

ARABALI VAPURLARA ENGEL

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için yağmur uyarısı! Rize ve Artvin'de sel tehlikesi
GÜNDEM Karadeniz için yağmur uyarısı! Rize ve Artvin'de sel ...
Şişli'de otomobile silahlı saldırı: 1 kişi öldü, yanındaki kadın kaçırıldı
GÜNDEM Şişli'de bir kişi öldürüldü, yanındaki kadın ...
Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama
GÜNDEM Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 ...
Bilecik'te otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de düğünde vurulan kişi hastanede öldü
GÜNDEM Düğünde dayısı tarafından vuruldu, hastanede öldü
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
GÜNDEM Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda ...
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı
GÜNDEM Soğuk hava deposunda korkutan yangın
GREEN CARD başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru şartları neler? Green Card başvuru ekranı
GÜNDEM Green Card başvuru tarihleri
Tüm araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor! Alkol kilidi nedir ve ne zaman uygulamaya geçecek?
GÜNDEM Araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor!
KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 GSB ile KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler ve kimler alabilir?
GÜNDEM KYK burs başvuruları bekleniyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.