İstanbul'daki müzisyen cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Restoranda masada uyukladığını anlatan Öztaşçı, "Rahmetli masaya geldi. 'Siz yemek mi yediniz?' dedi. Ben kafamı kaldırıp baktım. Ceyhun 'Yok abi, bizden öncekiler yemiştir.' dedi. Maktul bize 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Biz de 'Kahve içiyoruz.' dedik. Sinkaflı küfür ederek, 'Evde için.' dedi. Sonra yerine gitti. Biz kafasının güzel olduğunu anladık. Sonra yine geldi. Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız?' dedi, küfürler etti. Kasaya doğru giderken hala söyleniyordu. Biz de yanına gittik. Ben yumruk attım. Düşecek gibi oldu, düşmesin diye tuttum. Beraber yere düştük. Nefesini kontrol ettiler, yaşıyordu. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik." diye konuştu.