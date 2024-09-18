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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'daki müzisyen cinayetinin sanıkları hakim karşısında | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki müzisyen cinayetinin sanıkları hakim karşısında

        İstanbul Güngören'deki restoranda müzisyeni döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı Tutuklu sanık Hayrettin Öztaşçı, müzisyen Umut Emre Aytekin hakkında, "Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız?' dedi, küfürler etti. Ben yumruk attım. Düşecek gibi oldu, düşmesin diye tuttum. Beraber yere düştük. Nefesini kontrol ettiler, yaşıyordu. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik" dedi. Sanık Ceyhun Tuzcu da "Maktul yerdeyken ben 3-4 tekme vurdum. Ben Hayrettin'i ayırdım. Ölmesi hiç aklımda yoktu" diye kendini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:58
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        Güngören'de müzisyen Umut Emre Aytekin'i döverek öldürdükleri öne sürülen 2 sanık hakim karşısına çıktı.

        Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu, taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak katıldı.

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        Sanık Öztaşçı, olaydan önceki akşam sanık Ceyhun Tuzcu'yla parkta oturup, şarkı sözü yazdıklarını, telefon şarjı bittiği için restorana gittiklerini belirterek, saat 04.00 sıralarında Tuzcu'nun kahve aldığını söyledi.

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        Restoranda masada uyukladığını anlatan Öztaşçı, "Rahmetli masaya geldi. 'Siz yemek mi yediniz?' dedi. Ben kafamı kaldırıp baktım. Ceyhun 'Yok abi, bizden öncekiler yemiştir.' dedi. Maktul bize 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Biz de 'Kahve içiyoruz.' dedik. Sinkaflı küfür ederek, 'Evde için.' dedi. Sonra yerine gitti. Biz kafasının güzel olduğunu anladık. Sonra yine geldi. Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız?' dedi, küfürler etti. Kasaya doğru giderken hala söyleniyordu. Biz de yanına gittik. Ben yumruk attım. Düşecek gibi oldu, düşmesin diye tuttum. Beraber yere düştük. Nefesini kontrol ettiler, yaşıyordu. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik." diye konuştu.

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        Sanık Ceyhun Tuzcu ise restorana kahve almaya gittiğini, masaya geri döndüğünde ise maktulün küfürler edip, 'Dua et o kahveyi suratına çarpmıyorum.' dediğini iddia etti.

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        Maktulün sürekli küfür ettiğini savunan Tuzcu, "Bize 'bekleyin' deyip parmağını sallayarak gitti. Bence, bizim tepsilerimizi aldığımızı fark edip, sokak çocuğu sandığı için bize küfürler etti. Kasaya giderken yine bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Ona doğru koşmaya başladım. Tam gittiğim an Hayrettin maktule vurdu. Maktul yerdeyken ben 3-4 tekme vurdum. Ben Hayrettin'i ayırdım. Ölmesi hiç aklımda yoktu." ifadelerini kullandı.

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        Müşteki Nermin Kıvrak da çocuğunun çok naif olduğunu, çevresinde bulunan kimseye şiddet uygulamadığını söyledi.

        Kıvrak, çocuğunun katledilmesine dayanamadığını belirterek, adalete ve Allah'a güvendiğini kaydetti.

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        TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

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        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi.

         

        Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği kaydedildi.

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        Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak, yere düşürdüğüne dikkati çekilen iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtildi.

        İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

        #İstanbul Güngören
        #müzisyen cinayeti
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