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İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'nın artık çatısı da gezilebiliyor

James Bond filminde çatısı zarar gören tarihi Kapalıçarşı'nın A'dan Z'ye restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş'tan başta İstanbullular olmak üzere tarih meraklılarına güzel haber var. Kurtulmuş, Kapalıçarşı’nın çatısında şu an turların düzenlendiğini, acenteler vasıtasıyla turistlerin çarşıyı gezebildiğini belirterek, şunları söylüyor: "Turistler, Kapalıçarşı'nın çatısına gerçekten çıkmak istiyorlar, buranın manzarasını görmek istiyorlar. Biz bu imkanı onlara veriyoruz. Çarşımızın yararına olmak üzere burada bu ziyaretlere 15-20 dakika içinde inmek kaydıyla, yaşlılara ve bebelere müsaade edilmiyor"

İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'nın artık çatısı da gezilebiliyor
AA / HABERTURK.COM

Tarihi dokusu ve yoğun ticari hayatıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kapalıçarşı, restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarıyla yenileniyor.

Kapalıçarşı, iki yıldır aşamalar halinde devam eden kapsamlı restorasyon süreciyle eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip Kapalıçarşı’da 3 bin 600 dükkan ve 14 han bulunuyor. Restorasyon kapsamında çatısı tamamen onarılırken, atık su ve temiz su kanalları değiştirildi. Elektrik ve fiber kabloları yenilendi. Deprem güçlendirme, beden duvarları ve tavanlardaki kalem işi çalışmalarında ise sona gelindi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı kat malikleri yönetim kurulu olarak güçlü bir protokolle başlattıkları restorasyon çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Çarşının kalan bir kısmında süren güçlendirme çalışmasının yakın zamanda tamamlanacağını ve kabloların tamamen gizleneceğini aktaran Kurtulmuş, "Şu anda Kapalıçarşı’da 21 kapıda restorasyon işleri bitti. Çarşımızın içinde bir bölgede statik olarak güçlendirmeye biraz daha ihtiyaç olduğu tespit edildi. Bir miktar da kalem işleri var. Su oluklarıyla ilgili eksiklerimiz var. Onun dışında üstyapı, altyapı, çatı, beden duvarları, tüm işlerimizde genel olarak sona yaklaştık." dedi.

Kurtulmuş, restorasyon çalışmalarını Anıtlar Kurulu ve Bilim Kurulu'ndaki uzmanlarla yürüttüklerini belirterek, "Restorasyon 100 kişilik bir ekiple yapıldı. Yaklaşık 31 bin 500 metrekare tavan el kalem işi yapıldı. Bunu desinatörler, grafik tasarım mezunu, el işçiliği yapan kalemkarlar yapıyor. Şu anda çalışmaların yüzde 90’dan fazlası bitti." bilgisini paylaştı.

"İnşallah muhtemelen hazirana kalmaz işleri toparlamış oluruz." diyen Kurtulmuş, hali hazırda derleme, toparlama ve düzeltme işlemlerinin yapıldığını, Kapalıçarşı’da çalışmaya ve alışveriş yapmaya engel hiçbir durum olmadığının altını çizdi.

HEDEF 50 MİLYON ZİYARETÇİ

Kurtulmuş, Kapalı Çarşı'yı 2022 yılında yaklaşık 40 milyon kişinin ziyaret ettiğini, 2023 hedeflerinin bunun üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmle ilgili 60 milyon turist hedefi koyduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Biz inşallah Kapalıçarşı'mızda 50 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 30’u tamamen yabancı turistler. Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle ziyaretçi sayılarımızda rekor seviyemizi yakalayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı’nın çatısında şu an turların düzenlendiğini, acenteler vasıtasıyla turistlerin çarşıyı gezebildiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Turistler, Kapalıçarşı'nın çatısına gerçekten çıkmak istiyorlar, buranın manzarasını görmek istiyorlar. Biz bu imkanı onlara veriyoruz. Çarşımızın yararına olmak üzere burada bu ziyaretlere 15-20 dakika içinde inmek kaydıyla, yaşlılara ve bebelere müsaade edilmiyor. Kapalıçarşı’nın tüm esnaf ve ziyaretçilere güvenli bir şekilde alışveriş yapmak üzere açıldığını ve hiçbir engelin yaşama, kültüre, sanata ve alışverişe engel bir hali olmadığını buradan müjdelemek isterim. Herkesi de 1461 yılında kurulmuş, 562 yıllık Kapalıçarşı’yı gezip görmeye davet ediyorum."



JAMES BOND FİLMİNDE ÇATI ZARAR GÖRMÜŞTÜ


Dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu, 2012 yılında James Bond filminin Skyfall serisi çekimlerinin ardından gündeme geldi. Nisan 2012’de yapılan çekimlerde, tarihi çarşının çatısına çıkarılan 3 motosiklet çatı üzerinde kullanılarak ciddi tahribata yol açtı. Görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayılmasının ardından ciddi tepkilere neden olan çarşının restorasyonuna gerekli izinlerin alınmasının ardından Temmuz 2016’da başlandı.

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