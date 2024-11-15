İstanbul Havalimanı'nda kaçakçıların etiket oyununu gümrük ekipleri bozdu: Piyasa değeri 48 milyon TL

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde bir firmanın gümrük işlemleri takibe alındı.

Ekiplerce takibe alınan firma gönderisinin görevli memurlarca fiziki kontrolünün tamamlandığı, ancak vergi ödenmediği için beyannamenin kapanış statüsüne geçemediği ve işlemlerin beklemeye alındığı tespit edildi.