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İstanbul için geçmişe dönme vakti

Bayram tatili demek, İstanbul için geçmişe dönme vakti. Tatil beldelerine, memlekete gidenlerin fazlalığı, İstanbul'u geçmişe götürüyor. Nostaljik fotoğraflarla İstanbul'un, İstanbulluların yıllar içindeki haline buyurun

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  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    İyi bayramlar…
    Her bayram tatilinde olduğu üzere, 7.955.820'i erkek, 7.952.131'i ise kadından oluşan 15.907.951 kişinin yaşadığı İstanbul boşaldı.
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    Dün çekilen bu fotoğraf, Bodrum'a daha kilometrelerce mesafe olmasına rağmen kilometrelerce araç kuyruğu olduğunu gösteriyor. 

    Kaç kişinin Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine veya tatil beldelerine gittiğini tam olarak bilmiyoruz ama cadde ve sokakların tenhalığından, toplu taşıma araçlarında oturacak koltuk bulabilmekten dolayı epeyce kişinin İstanbul dışına çıktığını anlamak mümkün.
    İstanbul boşalırken tatil beldeleri doldu taştı. Örneğin 192.964 nüfusa sahip Bodrum’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

    Yazlığına veya ailesi – akrabasının yanına gidenleri de ekleyecek olursak Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum’un nüfusunu varın siz tahayyül edin.
    Bir ipucu verecek olursak geçtiğimiz yılın Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’un nüfusu yaklaşık 1 milyona dayanmıştı.
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    Peki memleketine gidenler…
    Kütüğü başka illerde olup da İstanbul’da yaşayanları nüfusa göre sıralayacak olursak ortaya aşağıdaki tablo çıkıyor. 
    İlk rakamlar; İstanbul’a oturanları, parantez içindeki rakamlar ise o illerin 2022’deki nüfuslarını gösteriyor.
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Sivas… 827.753 (634.924)
    • Kastamonu… 617.424 (378.115)
    • Giresun… 549.656 (450.862)
    • Ordu… 538.919 (763.190')
    • Tokat… 499.026 (596.454)
    • Trabzon… 445.248 (818.023)
    • Erzurum… 442.107 (749.754)
    • Samsun… 438.728 (1.368.488)
    • Malatya… 432.585 (812.580)
    • Sinop… 391.329 (220.799)

     

    Görünen o ki adı geçen illerde de tatil boyunca nüfus patlaması yaşanacak.
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    İstanbul günümüzde bu şekilde. 
    Peki geçmişte nasıldı?
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Eminönü (1938)

    Galata Kulesi'nin kubbesine dikkatle bakınız.. 

    İstanbul Nüfus... 940.000
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    Rami (1941)

    Küçük kızın Kurban Bayramı hatırası...

    İstanbul Nüfus... 1.002.900
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Sultanahmet Meydanı (1943)

    Yüzyıllar boyunca görünümü kimbilir kaç kez değişti... 

    İstanbul Nüfus... 1.037.300
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Mahmutpaşa (1949)

    Şimdiki zamana göre pek tehna...

    İstanbul Nüfus... 1.142.700
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Karaköy (1950)

    Vapurda gazete okuma keyfi...
    Şimdilerde o keyif, cep telefonlarında sosyal medyayla yaşanıyor. 

    İstanbul Nüfus... 1.025.202
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Bahçekapı (1952)

    Askerlerin çarşı izni keyfi... 

    İstanbul Nüfus... 1.279.400
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Karaköy (1955)

    Yanaşsa da insek... Beklerken bir hatıra fotoğrafı hiç de fena olmaz. 

    İstanbul Nüfus... 1.507.800
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Büyükdere (1956)

    Gençler, yüksek kuleden atlayarak sevdikleri kızın gözüne girmeye çalışıyordu. 
    Bir nevi o dönemin Mostar Köprüsü atlayışı...

    İstanbul Nüfus... 1.577.400
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    Beyazıt (1957)

    Edirnekapı - Bahçekapı arasında sefer yapan 37 numaralı tramvay...

    İstanbul Nüfus... 1.643.300
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Rumelihisarı (1957)

    Onun arabası var, güzel mi güzel.
    Kadraj da pek güzel...

    İstanbul Nüfus... 1.643.300
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    Kadıköy (1959)

    Genç kızlar, rıhtımda o anı ölümsüzleştirmiş. 
    Elbiseleri de pek güzelmiş...

    İstanbul Nüfus...  1.783.500
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Emirgan (1960)

    Acaba neden tırmanmıştı?

    İstanbul Nüfus... 1.858.000
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Fındıkzade (1962)

    Üst geçitlerin olmadığı zamanlar, görünümü ne kadar da ferahlatıcıymış. 

    İstanbul Nüfus... 2.011.800
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Emirgan (1964)

    Boğaz havası almak her dönem iyi gelir... 

    İstanbul Nüfus...  2.177.500
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Kurbağalıdere – Kadıköy (1964)

    Kokmadığı yıllarda kimbilir nasıl da güzeldi. 
    Kayık kiralayan âşıklar, mavi sularında süzülürdü. 

    İstanbul Nüfus... 2.177.500
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Galata Köprüsü (1964)

    Amatör balıkçılar kadar işpotacıların da ana mekânlarındandı... 

    İstanbul Nüfus... 2.177.500
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Beyoğlu (1969)

    Türkan Şoray ile Muzaffer Tema'nın başrollerini paylaştığı Nejat Saydam filmi 'Buruk Acı'nın halk günü... 

    İstanbul Nüfus... 2.808.200
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Ortaköy (1972)

    Günümüzde adı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü, Cumhuriyet'in 50'nci yılı olan 1973'e yetiştirilmeye çalışılıyor. 

    İstanbul Nüfus... 3.291.500
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    Şişli (1974)

    Herhalde o zamanlarda taksi bulma, bulabilirsen taksiciye gideceğin yeri beğendirme derdi yoktu...

    İstanbul Nüfus... 3.648.100
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Eminönü (1978)

    İstanbul'un simgelerinden balık -ekmek.
    Kimbilir balıklar ne kadar bol ve lezizdi...

    İstanbul Nüfus... 4.332.600
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Topkapı (1981)

    Ekmek teknesiyle hatıra pozu... 

    İstanbul Nüfus... 4.741.890
  • İstanbul için geçmişe dönme vakti

    • Kumkapı (1982)

    Yaşlı amca geçim derdinde; "Kesmece bunlar kesmece..."

    İstanbul Nüfus... 5.094.000

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