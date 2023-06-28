İstanbul için geçmişe dönme vakti

Dün çekilen bu fotoğraf, Bodrum'a daha kilometrelerce mesafe olmasına rağmen kilometrelerce araç kuyruğu olduğunu gösteriyor.

Kaç kişinin Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine veya tatil beldelerine gittiğini tam olarak bilmiyoruz ama cadde ve sokakların tenhalığından, toplu taşıma araçlarında oturacak koltuk bulabilmekten dolayı epeyce kişinin İstanbul dışına çıktığını anlamak mümkün.

İstanbul boşalırken tatil beldeleri doldu taştı. Örneğin 192.964 nüfusa sahip Bodrum’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

Yazlığına veya ailesi – akrabasının yanına gidenleri de ekleyecek olursak Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum’un nüfusunu varın siz tahayyül edin.

Bir ipucu verecek olursak geçtiğimiz yılın Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’un nüfusu yaklaşık 1 milyona dayanmıştı.